El tiempo hoy, miércoles 3 de diciembre, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 8:59

   PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño y, en Menorca y norte de Mallorca, ser ocasionalmente fuertes, tendiendo por la mañana en Ibiza y Formentera a predominio de poco nuboso.

   Cota de nieve a 1300 metros. Temperaturas en descenso. Viento moderado del norte y noroeste, con algún intervalo de fuerte.

