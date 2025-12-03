El tiempo hoy, miércoles 3 de diciembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño y, en Menorca y norte de Mallorca, ser ocasionalmente fuertes, tendiendo por la mañana en Ibiza y Formentera a predominio de poco nuboso.
Cota de nieve a 1300 metros. Temperaturas en descenso. Viento moderado del norte y noroeste, con algún intervalo de fuerte.