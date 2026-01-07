El tiempo hoy, miércoles 7 de enero, en Baleares. - AEMET

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional, principalmente en Menorca y norte de Mallorca. Cota de nieve a 500 metros subiendo durante el día a 1.200 metros.

Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en Mallorca. Viento en general moderado del norte y noroeste, con intervalos de fuerte en Menorca hasta la mañana y calmas en Mallorca durante la madrugada, girando a oeste a partir del mediodía.