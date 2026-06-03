El tiempo hoy, miércoles 3 de junio, en Baleares. - AEMET
PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el norte de Mallorca, tendiendo durante la tarde a poco nuboso.
Temperaturas en descenso, localmente notable de las diurnas en el norte de Mallorca y en Menorca. Viento moderado del norte y nordeste con algún intervalo de fuerte, tendiendo por la tarde a flojo variable con brisas costeras.