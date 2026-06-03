El tiempo hoy, miércoles 3 de junio, en Baleares

El tiempo hoy, miércoles 3 de junio, en Baleares.
El tiempo hoy, miércoles 3 de junio, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 8:59
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   PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el norte de Mallorca, tendiendo durante la tarde a poco nuboso.

   Temperaturas en descenso, localmente notable de las diurnas en el norte de Mallorca y en Menorca. Viento moderado del norte y nordeste con algún intervalo de fuerte, tendiendo por la tarde a flojo variable con brisas costeras.

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