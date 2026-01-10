El tiempo hoy, sábado 10 de enero, en Baleares. - AEMET
PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy sábado, 10 de enero, en Baleares: predominio de cielo poco nuboso, tendiendo por la tarde en Menorca y norte de Mallorca a intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada. Temperaturas en descenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte, con rachas de 60 a 70 km/h en Mallorca y Menorca, y hasta 100 km/h en cumbres y cabos.