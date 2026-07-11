El tiempo hoy, sábado 11 de julio, en Baleares

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Archivo - Un hombre come un helado - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 11 julio 2026 10:00
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   PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas, brumas y algunos bancos de niebla matinales.

   Las temperaturas nocturnas presentarán pocos cambios, con mínimas de 19 a 25 grados, y las diurnas irán en descenso, especialmente en el norte de cada isla, con máximas que en Mallorca pueden alcanzar los 37 o 38 grados.

   El viento será en general flojo del este y nordeste con brisas costeras.

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