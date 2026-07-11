El tiempo hoy, sábado 11 de julio, en Baleares

Archivo - Un hombre come un helado - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas, brumas y algunos bancos de niebla matinales.

Las temperaturas nocturnas presentarán pocos cambios, con mínimas de 19 a 25 grados, y las diurnas irán en descenso, especialmente en el norte de cada isla, con máximas que en Mallorca pueden alcanzar los 37 o 38 grados.

El viento será en general flojo del este y nordeste con brisas costeras.