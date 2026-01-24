El tiempo hoy, sábado 24 de enero, en Baleares - AEMET

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy sábado, 24 de enero, en Baleares: cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos por la mañana, con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño y ser localmente fuertes, más probables antes de la tarde. Cota de nieve bajando al mediodía a 1000 m. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso. Viento entre moderado y fuerte del oeste y suroeste y rachas que pueden superar los 70 km/h en las Pitiusas principalmente.