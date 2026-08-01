El tiempo hoy, sábado 1 de agosto, en Baleares

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
PALMA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, sábado 1 de agosto, en Baleares cielo poco nuboso, brumas y algunos bancos de niebla matinales.
Las temperaturas presentarán pocos cambios, mientras que las nocturnas registrarán un ligero ascenso. Se prevén noches tropicales, sobre todo en zonas de costa. El viento será flojo del este y sureste con brisas costeras.