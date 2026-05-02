El tiempo hoy, sábado 2 de mayo, en Baleares

Previsión meteorológica para este sábado 2 de mayo en Baleares. - AEMET

PALMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado en Baleares intervalos nubosos en aumento que dejarán el cielo cubierto y en Pitiusas podría haber alguna precipitación débil ocasional y aislada.

Al mismo tiempo, por la mañana podrían verse brumas y algún banco de niebla matinal. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y el viento soplará entre flojo y moderado del este y sureste.