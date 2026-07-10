El tiempo hoy, viernes 10 de julio, en Baleares. - AEMET

PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes predominio de poco nuboso con algunas nubes medias y altas. Brumas y algún banco de niebla matinales.

Temperaturas nocturnas con pocos cambios, con mínimas de 19 a 26 grados (noche tropical o tórrida) y máximas en ligero descenso en Eivissa y con pocos cambios en el resto, pudiéndose alcanzar los 40 o 41 grados en Mallorca. Viento en general flojo del sur con brisas girando a este.