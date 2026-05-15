El tiempo hoy, viernes 15 de mayo, en Baleares

Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia.
Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 9:00
Seguir en

   PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 15 de mayo, en Baleares cielo nuboso tendiendo a partir del mediodía a cubierto con lluvias y chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

   Las temperaturas nocturnas presentarán pocos cambios y las diurnas bajarán, alcanzándose las mínimas al final del día. Habrá viento flojo a moderado, del oeste y noroeste en Mallorca y Menorca y de componente norte en Pitiusas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado