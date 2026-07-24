El tiempo hoy, viernes 24 de julio, en Baleares

Archivo - Imagen de recurso de un ventilador ante el calor del sol - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 24 de julio en Baleares, temperaturas altas y cielo poco nuboso tendiendo a intervalos de medias y altas por la tarde.

Además, habrá brumas y algún banco de niebla matinal, polvo en suspensión, temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios y noche tropical o tórrida. Viento flojo a moderado del sur y sureste.