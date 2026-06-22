El tiempo en San Juan en Palma: máximas de 36 grados y una nueva noche tropical

Archivo - Centenares de personas se bañan en la playa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este día de San Juan en Palma cielo poco nuboso o despejado y con máximas de 33 a 36 grados centígrados.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, para este miércoles festivo en Palma los valores descenderán a los 28 grados por la noche con mínimas de 22 a 23 grados al final de la madrugada, anotándose así una nueva noche tropical.

El viento soplará soplará flojo o en calma de componente este la noche del 23 al 24 de junio con brisas costeras por la tarde.

Por otra parte, la Aemet mantiene este lunes activo el aviso naranja por altas temperaturas en el interior de Mallorca por valores que en algunos puntos podrían alcanzar los 39 grados centígrados.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, las altas temperaturas protagonizan el inicio de la semana en el archipiélago, con avisos amarillos vigentes en el resto de Mallorca y en Menorca y las Pitiusas, donde el mercurio podría anotar máximas de entre 36 y 38 grados.

El interior y sur de Mallorca y las Pitiusas seguirán este martes en las horas centrales del día en aviso amarillo por calor y de cara al miércoles este nivel seguirá vigente en Mallorca.

En cuanto a las mínimas, en Mallorca no han bajado de los 25 grados en Banyalbufar y el Faro de Capdepera; en Menorca de los 22 en Es Mercadal; Formentera se ha quedado en 24 grados y en el aeropuerto de Eivissa se han anotado 21 grados de mínima.

Ante este escenario, la dirección general de Emergencias mantiene activa la alerta naranja (IG-1 del plan Meteobal) en Mallorca y amarilla en el resto del archipiélago.