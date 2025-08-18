El tiempo para esta semana en Baleares: cambios a la vista. - TOMÁS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para esta semana en Baleares un inicio marcado por el calor y los avisos por altas temperaturas, seguido de un descenso térmico progresivo acompañado de chubascos y tormentas aisladas a lo largo de la semana.

Según ha informado este lunes en declaraciones a Europa Press el portavoz de Aemet Jorge Rodríguez, este lunes predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas nocturnas sin grandes cambios y máximas que podrán alcanzar los 39 grados en Mallorca e Ibiza, manteniéndose así el aviso naranja. Además, soplará viento flojo con brisas costeras.

El martes se esperan cielos nubosos con predominio de nubes altas y sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, posiblemente acompañada de tormenta. Las temperaturas diurnas iniciarán un descenso, aunque seguirán siendo altas (máximas de hasta 36 grados), mientras que las nocturnas apenas variarán.

El miércoles se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos aislados, que en algunos puntos podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Las temperaturas seguirán en descenso, sobre todo las diurnas, aunque las máximas aún podrán alcanzar los 34 grados.

El jueves predominarán los cielos poco nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales. Por la tarde, crecerán nubes de evolución diurna que podrán dejar chubascos aislados con tormenta. Continuará la bajada de temperaturas, con máximas de hasta 33 grados, y se esperan brisas costeras.

Para el fin de semana, la situación se mantendrá estable en general, con cielos poco nubosos y posibilidad de algunos chubascos acompañados de tormenta, sobre todo en Mallorca y Menorca. Las temepraturas descenderán ligeramente, con máximas en torno a los 32 grados.