El tiempo esta semana en Baleares: temperaturas máximas de hasta 38ºC y precipitaciones en forma de barro

Archivo - Unas mujer compran agua para paliar el calor, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares alcanzará temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 38 grados centígrados (ºC) en una semana que también es probable que se produzcan tormentas secas que dejen precipitaciones en forma de barrio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La semana arranca este lunes con un embolsamiento de aire frío que podría dar lugar a una vaguada y alguna tormenta seca, con precipitaciones, aunque débiles, en forma de barro.

Por la tarde el cielo se irá despejando mientras las temperaturas máximas oscilarán entre los 27ºC y los 33ºC, ha explicado a Europa Press la delegada de Aemet en Baleares, María José Guerrero.

El martes y el miércoles se prevé que el tiempo se estabilice y que una dorsal en niveles altos dé lugar a cielos poco nubososo o despejados.

Las temperaturas subirán un poco, con mínimas de entre 16ºC y 21ºC y máximas de entre 27ºC y 34ºC. El miércoles, de forma puntual, se podrían llegar a registrar hasta 36ºC.

El jueves volverán a producirse alteraciones debido a otro embolsamiento de aire frío que dejará, empezando por las Pitiusas, nubes medias y altas que podrían provocar nuevas precipitaciones en forma de barro.

Los vientos de levante irán acompañados de una nueva subida, aunque ligera, de las temperaturas, que se situarán entre los 18ºC y los 23ºC las mínimas y los 28ºC y 36ºC las máximas.

El viernes el cielo estará poco nuboso y las temperaturas seguirán subiendo debido a la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África.

El fin de semana se podrían llegar a los 38ºC, temperaturas que previsiblemente implicarían activar el aviso por calor, pero a partir del próximo lunes se volverán a suavizar.