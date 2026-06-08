El tiempo esta semana: calor y cielo despejado hasta la llegada de viento del nordeste

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PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana de estabilidad en Baleares, con predominio de cielo poco nuboso y temperaturas ligeramente por encima de lo habitual hasta el miércoles, que la llegada de viento del nordeste provocará un descenso de las temperaturas.

La semana arranca con temperaturas máximas de entre 24 y 30 grados centígrados (ºC) y mínimas de entre 14 y 20ºC, según ha explicado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero.

Estos valores se encuentran ligeramente por encima de lo normal para esta época del año, cuando las máximas alcanzan los 26 ºC y, las mínimas, los 16 ºC.

Así, entre este lunes y miércoles se espera cielo poco nuboso o despejado. A partir del martes comenzará a entrar viento del nordeste, que será moderado a partir del miércoles, provocando un ligero descenso de las temperaturas.

De este modo, el jueves las temperaturas máximas se situarán entre los 23 y 29º C y, las mínimas, entre 14 y 18 ºC. Previsiblemente, la Aemet activará el jueves el aviso amarillo por oleaje en Menorca y en norte de Mallorca, donde se esperan olas de hasta dos metros de altura.

El viernes irá remitiendo el viento del nordeste y las temperaturas repuntarán ligeramente y se podrán alcanzar de nuevo máximas de hasta 30 ºC.