¿Tienes un comercio? Así puedes proteger tu negocio ante una dana o una inundación

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación, Antònia Estarellas, presentan la guía con agentes sociales de la empresa. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este lunes una guía para que los comercios sepan cómo actuar ante tormentas y danas, con consejos como asegurar puertas y ventanas ante el riesgo de inundación, colocar la mercancía en zonas altas o desconectar la electricidad.

El plan lo han presentado el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, y el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill, frente la tienda Melicotó, en la calle Blanquerna de Palma.

La guía comprende tres fases sobre cómo actuar antes, durante y después de la tormenta. En concreto, la fase previa a la tormenta se invita a los comercios a informarse de la previsión meteorológica a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de los canales oficiales del Govern. Además, fomenta la protección de los productos situándolos en zonas altas, asegurar puertas y ventanas, revisar los desagües y establecer un plan de emergencia.

Durante la tormenta, se recomienda permanecer en el interior del local, evitar desplazamientos innecesarios y no bajar a zonas inundables como un sótano o un garaje. Este plan también insta a desconectar la electricidad si hay riesgo de entrada de agua, utilizar sacos de arena o cualquier elemento para impedir la entrada de agua y cerciorarse de que empleados y clientes están en un lugar seguro.

La tercera fase, después de la tormenta, recomienda comprobar la estructura e instalaciones del local y valorar posibles daños. Así, según el plan, se deben hacer fotos de los desperfectos para pasarlos a las aseguradoras. Finalmente, hay que eliminar el agua -en caso de inundación-, revisar el estado de la mercancía y contactar con el ayuntamiento o aseguradora si se requiere asistencia.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado que esta guía "práctica" y "de sentido común" se ha hecho con colaboración público-privada. Es un plan que sirve "para prevenir" y "para saber lo que tiene que hacer el comercio ante una situación de emergencia", ha indicado.

La guía está en un póster plastificado para que los comercios puedan incorporarlos en sus instalaciones con el objetivo de que puedan consultarlo empleados y usuarios.

Por su parte, el presidente de la Confederación Balear de Comercio (CBC), Mateu Cunill, ha indicado que se vio "esta deficiencia" tras la dana de Eivissa, momento a partir del cual se pusieron "las pilas".

Cunill ha destacado, además, que el agua del mar está "muy caliente", por lo que la posibilidad de que se produzcan danas y tormentas intensas es mayor. Por este motivo, los comercios tienen "que estar listos con una serie de normas para que sepan qué hacer ante un aviso rojo".

Finalmente, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha señalado que esta guía refuerza la prevención y ofrece al comercio "recomendaciones claras para proteger tanto a los ciudadanos como a los establecimientos ante episodios meteorológicos adversos".