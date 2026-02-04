Tomàs Ripoll, nuevo director científico del IdISBa

El nuevo director científico del IdISBa, Tomàs Ripoll. - CAIB

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El doctor Tomàs Ripoll Vera ha asumido este miércoles la dirección científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).

Ripoll era hasta ahora coordinador autonómico de Investigación del Servicio de Salud (IBSalut) e investigador principal del grupo de Cardiopatías Genéticas del IdISBa, según ha señalado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

La consellera de Salud, Manuela García, y el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Vicenç Joan, le han dado la bienvenida y han destacado su trayectoria profesional.

El nuevo director científico sustituye a la doctora Antònia Barceló, a quien la consellera de Salud ha agradecido su "dedicación y compromiso estos años".

Según han explicado desde Salud, el nuevo nombramiento responde a los criterios del proceso de renovación del liderazgo del centro y tiene como objetivo reforzar la estrategia investigadora de la institución de cara a los próximo años.

Tomàs Ripoll es médico especialista en Cardiología, doctor en Ciencias Biosanitarias por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y cuenta con una amplia formación en gestión clínica y dirección sanitaria.

Durante más de 20 ha sido jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Son Llàtzer y actualmente es coordinador autonómico de Investigación del Servicio de Salud y profesor asociado del Grado de Medicina de la UIB.

También es coordinador de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Son Llàtzer y codirector del programa Museib, dedicado al estudio de la muerte súbita cardíaca.

Es investigador principal del Grupo Balear de Investigación en Cardiopatías Genéticas, Muerte Súbita y Amiloidosis TTR del IdISBa, e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición.

Su producción científica incluye más de 150 publicaciones, la participación en 25 proyectos competitivos y 95 ensayos clínicos, 88 como investigador principal.

En el ámbito internacional, es 'fellow' del European Society of Cardiology y desde 2025 coordina el Registro Europeo de Miocardiopatías (Grasp-ESC). Además, lidera desde el año 2000 el programa de cooperación internacional 'Reto Chagas' en Bolivia.