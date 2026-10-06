Tomeu Mulet volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía de Sineu

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sineu, el 'popular' Tomeu Mulet, volverá a ser el candidato del partido en las elecciones municipales de mayo de 2027, tras ocho años al frente del Ayuntamiento.

Mulet, según ha destacado el PP en una nota de prensa, afronta esta nueva etapa con "responsabilidad, ilusión y muchas ganas de seguir trabajando por y para Sineu".

El 'popular' ha tomado esta decisión con "la misma convicción que le ha acompañado durante estos años" y con la voluntad de seguir impulsando un proyecto que, "por encima de cualquier otra consideración, tenga siempre a Sineu como prioridad".

"Sineu no es solo mi pueblo, para mí es un sentimiento, es nuestra casa, es nuestra gente y es el lugar donde queremos construir nuestro futuro", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que haber sido el primer edil del municipio durante estos ocho años ha sido "un orgullo muy grande" y que, ahora, asume la responsabilidad de seguir trabajando para los vecinos "con toda la ilusión".

El candidato 'popular' ha hecho balance de unos años que ha definido como "intensos", marcados por mucho trabajo y por haber tenido que afrontar tanto buenos momentos como otros más complicados.

Para Mulet, sin embargo, lo más importante ha sido haber gobernado "siempre desde la cercanía". "Han sido ocho años de caminar al lado de la gente de nuestro pueblo, de escucharla, de conocer sus preocupaciones y de intentar dar respuesta a los problemas del día a día", ha explicado.

Durante estos dos mandatos, el gobierno municipal encabezado por Mulet ha impulsado cambios y mejoras en diferentes infraestructuras y servicios del municipio. Este trabajo realizado, ha subrayado Mulet, "no puede ser un punto de llegada, sino la base para seguir avanzando".

"Gobernar no es mirar únicamente todo lo que ya hemos hecho. Es pensar en el Sineu de hoy, pero sobre todo preguntarnos qué Sineu queremos dejar a quienes vendrán detrás de nosotros", ha remarcado.

El candidato ha destacado que afronta esta nueva etapa con "la tranquilidad de contar con el mejor equipo", formado por personas comprometidas con Sineu y con ganas de seguir trabajando para mejorar el pueblo.

"Tenemos proyecto, tenemos equipo y, sobre todo, tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Lo hacemos con responsabilidad, con ilusión y sabiendo que todavía tenemos muchos retos por delante. Pero hay una cosa que tenemos muy clara y que estará siempre por encima de todo: Sineu primero", ha concluido.