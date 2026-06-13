Toni Nadal destaca la cultura del esfuerzo y la mejora continua como claves del éxito en la clausura del Programa Talent

Toni Nadal clausura el Programa Talent del Hospital Son Espases - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de tenis Toni Nadal ha clausurado el Programa Talent 2026 del Hospital Universitario Son Espases con la conferencia titulada 'Todo se puede entrenar', celebrada en el salón de actos del centro hospitalario.

Lo ponencia se ha centrado en la cultura del esfuerzo, la mejora continua y el desarrollo del carácter como pilares del éxito personal y profesional, según ha señalado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El acto ha contado con la asistencia de la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, así como de todos los responsables y participantes del programa Talent 2026.

Durante su intervención, ha repasado su experiencia como entrenador de Rafa Nadal durante casi 27 años, de la que ha destacado que su trayectoria es "la historia de una ambición y de una ilusión", basada en objetivos exigentes y la superación constante. "El único fracaso en la vida es no hacer todo lo posible para alcanzar lo que uno se propone", ha subrayado.

Uno de los mensajes clave de la conferencia ha sido "la importancia de la mejora constante frente al resultado inmediato". Así, Nadal ha defendido que "para superar a los demás, primero hay que superarse a uno mismo" y ha puesto en valor el espíritu autocrítico como condición indispensable para avanzar.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de aceptar la realidad, incluso cuando resulta incómoda, como punto de partida para el progreso.

El entrenador también ha reflexionado sobre el liderazgo, señalando que su compromiso siempre ha sido decir aquello que ayuda a mejorar y no lo que resulta agradable de escuchar. Según ha explicado, la confianza se construye no desde el autoengaño, sino desde la exigencia y la honestidad.

A lo largo de su intervención, Nadal ha defendido un modelo basado en la simplicidad, el esfuerzo sostenido y la responsabilidad individual. "Nunca una excusa nos hizo ganar un partido", ha afirmado, destacando la importancia de asumir errores sin buscar justificaciones.

Asimismo, ha subrayado el papel del carácter como elemento diferencial, señalando que "la capacidad de intentarlo una y otra vez, sin caer en la frustración, es lo que marca la diferencia".

Otro de los ejes de su discurso ha sido la preparación para la adversidad. Desde su experiencia, ha explicado cómo entrenó a Rafa Nadal en condiciones difíciles para fortalecer su resiliencia, convencido de que "el carácter se educa en la dificultad".

Esta filosofía, ha afirmado, fue determinante en la carrera del tenista, especialmente en momentos complejos marcados por lesiones y desafíos físicos.

Finalmente, ha reivindicado la importancia de centrarse en lo esencial frente a la sobreinformación y la complejidad del entorno actual.

La conferencia ha concluido con una reflexión sobre la resiliencia, ilustrada con imágenes de la trayectoria de Rafa Nadal y el mensaje "En los momentos difíciles hay que reafirmarse sabiendo quién eres y hacia dónde quieres ir".

Esta ponencia se enmarca en el Programa Talent 2026, impulsado por Son Espases, y tiene como objetivos potenciar el talento, garantizar el relevo generacional y promover un liderazgo transformador, centrado en las personas y en la excelencia asistencial.

Se trata de una iniciativa estratégica destinada a identificar e impulsar profesionales con potencial de liderazgo dentro de la organización sanitaria, ha concluido la Conselleria.