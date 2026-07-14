Un total de 123 policías nacionales en práctias se incorporan a las comisarías de Baleares - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 123 policías nacionales en prácticas se han incorporado este martes a las diferentes comisarias de Baleares.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en Palma se han sumado 70 agentes para reforzar la plantilla, mientras que, en Manacor, se incorporan diez nuevos agentes.

Lo mismo sucede en Ciutadella y Maó, que contarán con 11 y 13 policías nacionales en prácticas respectivamente.

Finalmente, en Eivissa serán 19 los agentes de nuevo ingreso que tendrán su primera experiencia policial.

Durante su proceso de prácticas, se tratará que los policías tengan una visión global de diferentes unidades y competencias, desde la prevención a pie de calle hasta el control de entrada de extranjeros en frontera pasando por la investigación de organizaciones criminales.