Un total de 132 jóvenes residentes en Mallorca recorrerán parte del Camino de Santiago este noviembre - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 132 jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Mallorca recorrerán parte del Camino de Santiago durante este mes de noviembre en el marco de la segunda edición de la Ruta Jacobea, una actividad organizada por el Consell de Mallorca.

La institución insular ha explicado este viernes en un comunicado que los participantes se han dividido en cuatro turnos a lo largo de noviembre, y que el primer grupo ya ha partido hacia Galicia.

Las salidas de los tres turnos restantes están programadas para las próximas semanas de este mes, concretamente en los periodos del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21 y del 22 al 28 de noviembre.

El conseller de Presidencia de la institución insular, Toni Fuster, ha mantenido un encuentro con los jóvenes participantes con el objetivo de explicarles los detalles organizativos del viaje y resolver dudas en torno a los desplazamientos, las etapas, el alojamiento y las indicaciones prácticas antes de la salida.

El itinerario escogido sigue el Camino Francés desde Sarria hasta Santiago de Compostela, con una distancia aproximada de 114 kilómetros. Los participantes realizarán el recorrido en diferentes etapas que pasarán por las localidades de Portomarín, Palas de Rei, Arzúa y O Pedrouzo, hasta alcanzar la plaza del Obradoiro.

Cada uno de los grupos dispondrá de siete días para completar la actividad, que incluye los vuelos, los traslados, el alojamiento, la pensión completa, el servicio de guías y el seguro de viaje.

El precio por participante se sitúa en los 202,5 euros, debido a que el Consell de Mallorca asume el 70 por ciento del coste total. Las plazas vacantes para esta edición fueron adjudicadas mediante un sorteo público entre todas las personas que habían formalizado su preinscripción dentro del plazo que se estableció para ello.