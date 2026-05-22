Un total de 16 víctimas de violencia de género participan en Palma en un curso de defensa personal

Un total de 16 mujeres participan en Palma en un curso de defensa personal para víctimas de violencia de género. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 mujeres víctimas de violencia de género han participado en Palma en un curso de defensa personal organizado por la Policía Local.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la formación, impartida el pasado lunes, contó con 16 horas lectivas en las que se abordaron cuestiones como la resiliencia, la autoprotección, la gestión del miedo y técnicas de defensa personal.

El curso, dividido en sesiones teóricas y prácticas, fue impartido por tutores de la Unidad de Protección Familiar (UPFA) de la Policía Local, además de una criminóloga, una trabajadora social y especialistas en defensa personal y armamento.

Esta iniciativa de autoprotección, que ha celebrado su trigésima primera edición, ha atendido a unas 400 mujeres desde su puesta en marcha en 2009.

La Policía Local ha señalado que el objetivo del programa es ofrecer herramientas para mejorar la seguridad personal de las participantes, fomentar su autonomía y reforzar su capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.