Un total 190 caballeros participan en las fiestas de Sant Joan de Ciutadella

MENORCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 190 caballeros participarán estos dos días en las fiestas de Sant Joan, 15 más que en el año 2025, según han informado este martes el Ayuntamiento de Ciutadella.

En concreto, esta tarde habrá 89 participantes, mientras que este miércoles por la mañana habrá 87 caballeros y por la tarde, 123 participantes.

También se ha informado de la adquisición de 150 toneladas de arena, con un coste de 7.800 euros. En esta línea, han informado que el año pasado se compraron 125 toneladas y que este aumento se debe a que se coloca con mayor grosor para que genere menos polvo.

En relación a las avellanas, han subrayado que cada año es más difícil encontrarlas y su precio es más elevado, ya que actualmente también se utilizan para la producción de biodiésel.

El Ayuntamiento financia el coste total de los sacos destinados a las escoletas y a la representación de la obra teatral 'Foc i Fum', así como la mitad de los sacos que se venden en la calle. Este año los sacos serán de diez kilos, en lugar de 20, y tendrán un precio de 12 euros. Las bolsas costarán seis euros.

Por otro lado, Cruz Roja se encargará del dispositivo de asistencia extrahospitalaria de las fiestas, prestando cobertura en todos los actos y, muy especialmente, en los Jocs des Pla. El contrato tiene un coste de 70.000 euros anuales durante un periodo de cuatro años. Se trata de un nuevo contrato adjudicado este año.

Una empresa de seguridad aportará 100 vigilantes y auxiliares. El contrato, también de nueva adjudicación y con una duración de cuatro años, tiene un coste de 160.000 euros anuales. Sus funciones se centran principalmente en los controles de acceso del Born y el Pla, así como en reforzar el pasillo de seguridad en la zona posterior a la ensortilla.

El Govern asume el coste del desplazamiento y la manutención de los policías locales y miembros de Protección Civil procedentes de otras islas que se trasladan a Menorca, con una aportación de 95.000 euros. Asimismo, financia el refuerzo de seguridad privada necesario en el puerto, con una partida de 12.000 euros. En total, la aportación del Ejecutivo autonómico asciende a 107.000 euros.

El Plan de Acción Local de las Fiestas de Sant Joan contempla los aforos máximos, que son prácticamente idénticos a los del año pasado y se han definido en función de las dimensiones de los espacios, la afluencia prevista de asistentes, las vías de evacuación ante cualquier incidente, las zonas de descongestión y la capacidad de respuesta del dispositivo.

En concreto, en el Caragol des Born el aforo máximo es de 27.600 personas y en los Jocs des Pla alcanza las 25.261 personas. Por su parte, el aforo de Ses Voltes será de 11.472 personas, el de la plaza de la Catedral de 8.760 personas y del caragol de Santa Clara de 7.656 personas.