Un total de 23 nuevos funcionarios toman posesión en el Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 nuevos funcionarios han tomado posesión este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palma, en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez.

Así lo ha explicado en un comunicado Cort, que ha detallado que los nuevos empleados públicos se incorporan a las categorías de oficios diversos, obras y auxiliares de biblioteca tras superar el proceso selectivo.

En el acto también han participado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, y el regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá.

La mayoría de los nuevos funcionarios ya había desarrollado su labor profesional en el Ayuntamiento, mientras que cuatro personas acceden por primera vez a su plaza en propiedad, todas ellas dentro de la convocatoria de auxiliares de biblioteca.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que la toma de posesión supone "el momento culminante de un largo y exigente proceso de espera, de preparación y de superación", así como el inicio de una nueva etapa profesional.

Martínez ha puesto en valor la incorporación de estos nuevos profesionales a la plantilla municipal y ha señalado que su llegada representa "un refuerzo para áreas estratégicas de la acción municipal, con el objetivo de seguir ofreciendo a la ciudadanía una atención próxima, diligente, ágil y de calidad".

Finalmente, el primer edil ha agradecido a los nuevos funcionarios "haber escogido el Ayuntamiento de Palma como institución donde desarrollar su carrera profesional".