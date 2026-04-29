Un total de 24 productores de Baleares acudirán a una feria en Ses Salines para fomentar el contacto con consumidores

Feria del Producto Local de Ses Salines - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 productores de Baleares este viernes a la Feria de Producto Local en Ses Salines, para fomentar el contacto directo entre productores y consumidores y poner en valor la calidad y la diversidad del producto de proximidad.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, la cita, que tendrá lugar con motivo de la 39 Fira Espectacle de la localidad, recibirá a productores de Mallorca y Menorca para poner en valor sus artículos.

Entre los participantes de Mallorca habrá bodegas y productores de vino como Petit Celler, Son Grau, bodega Terra Ión, Bodega Oloron y Bodega Can Morgan; productores de aceite y elaborados como Oli Son Matge y Can Blai; queserías como Sa Vinya, y productores de miel y derivados como Beia Negra.

También participarán productores de mermeladas y productos dulces como Pep Trias y Manuel Picó Bonnin, así como Sa Casa Pagesa, con almendras y elaborados. Por su parte, Butxi Hot Sauce mostrará sus salsas y condimentos, Caragols Son Pou ofrecerá caracoles y Vinagrera Colomera presentará sus vinagres.

Finalmente, Licors Moyà, Licors Tramuntana, Mandragora Hidromel y Mallorca Distillery aportarán bebidas espirituosas e hidromiel, mientras que Pedro Osuna ofrecerá conservas y untables.

La isla de Menorca estará representada por queserías y productores vinculados al sector lácteo como Santa Cecília Ferreries SRM, Binibeca, Cavalleria Nova y la finca S'Ullestrar, con una destacada representación de productos amparados bajo la Denominación de Origen Mahón-Menorca.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha asegurado que generar espacios como esta feria es "clave" para la confianza entre productores y elaboradores y para fomentar el consumo entre la ciudadanía.