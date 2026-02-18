Un total de 270 jóvenes extutelados en Baleares reciben ayuda para acceder a una vivienda temporal

Archivo - Jovenes extutelados - ALDEAS INFANTILES SOS - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 270 jóvenes extutelados en Baleares fueron atendidos por el servicio de vivienda de la Red de Emancipación del Govern, que les facilita el acceso a un hogar temporal, a lo largo de 2025.

Así consta en la respuesta que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha dado a una pregunta formulada por el diputado socialista Omar Lamin y que ha sido publicada este miércoles en el registro del Parlament.

De todos estos jóvenes extutelados que fueron atendidos por la administración autonómica durante el año pasado, 253 estaban en Mallorca, 14 en Menorca y tres en Eivissa.

En respuesta a otra pregunta parlamentaria, el departamento que dirige la consellera Sandra Fernández ha detallado que el servicio de vivienda de la Red de Emancipación concertó durante el año pasado 118 plazas, de las cuales 102 estaban ubicadas en Mallorca y 16 en Ibiza y Formentera. El servicio de acompañamiento de la Red de Emancipación, por su parte, concertó 160 plazas en 2025, todas ellas en Mallorca.

El diputado socialista también había preguntado por cuántos jóvenes extutelados se encuentran en lista de espera para acceder a estos servicios y cuántos días de media han tenido que esperar quienes sí han accedido. La Conselleria, no obstante, ha asegurado que el programa informático que emplean no permite obtener este tipo de datos.

El servicio de vivienda de la Red de Emancipación se encarga de facilitar un alojamiento temporal a los jóvenes que han estado bajo la tutela de la administración debido a su riesgo de exclusión social o a haber sido objeto de una medida de protección o de justicia juvenil y que, por su situación familiar o socioeconómica, necesitan apoyo para lograr una plena emancipación.

Los usuarios de este servicio se tienen que comprometer a alcanzar unos objetivos establecidos mediante un proyecto educativo individual. Quienes no cumplen son dados de baja del programa.

El servicio de acompañamiento se centra en otorgar un acompañamiento socioeducativo con la finalidad de apoyar a estos jóvenes en su proceso de autonomía personal.