Un total de 300 docentes de Baleares se reunirán en Palma en un congreso dedicado a la mejora de la competencia lectora

Cartel del congreso de comprensión lectora. - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 300 docentes de Baleares asistirán al Congreso para la Mejora de la Competencia Lectora de las Islas, organizado por la Conselleria de Educación y Universidades y que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en el Palacio de Congresos de Palma.

La Conselleria ha señalado este martes en un comunicado que el programa incluye conferencias impartidas por especialistas de referencia en el ámbito educativo, como Héctor Ruiz Martín, que ofrecerá la ponencia inaugural; Neus Sanmartí, que abordará la evaluación de la comprensión lectora desde diferentes áreas curriculares, y Guadalupe Jover, que profundizará en los itinerarios de lectura literarios y no literarios.

Por su parte, Eva Quirós ofrecerá una ponencia centrada en el Plan de Lectura de Centro, como instrumento para fomentar una estrategia compartida de mejora de la competencia lectora.

Una de las principales actividades del evento será la celebración de diez talleres prácticos especializados, que se desarrollarán en dos sesiones durante la jornada del 13 de noviembre.

Estos talleres serán impartidos por Nadina Gómez, Marta Pont Batalla, Juan Antonio Núñez, Anna Marbà, Rosa Piquín, Guadalupe Jover, Joana Covas, Margalida Sureda, Margalida Llull y Eva Quirós.

Las sesiones abordarán aspectos como las dificultades en el aprendizaje lector, las estrategias de comprensión lectora, la conciencia fonológica, los itinerarios lectores o el uso de juegos lingüísticos como recurso pedagógico.

El programa incluye también una mesa redonda titulada 'Esto no son chispas, son constelaciones', que será un espacio para compartir experiencias, iniciativas y reflexiones sobre la promoción de la lectura en los centros educativos.

El congreso terminará el 14 de noviembre con las conclusiones del encuentro y una clausura artística a cargo de Pere Mascaró y un grupo de alumnos de bachillerato.