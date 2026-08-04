Un total de 31 empresas de Baleares desarrollan su actividad en 2026 en el espacio de PalmaActiva

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PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 empresas y 40 personas emprendedoras han trabajado durante el primer semestre de 2026 desde el Centro de Empresas de PalmaActiva, un espacio municipal de apoyo a proyectos vinculados a la economía creativa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el centro dispone de 15 locales a pie de calle, siete despachos y un espacio de coworking con 12 plazas, con el objetivo de impulsar la creación y consolidación de nuevas iniciativas empresariales.

De las empresas alojadas, diez pertenecen al ámbito de la comunicación y el marketing, cinco a los servicios audiovisuales, cuatro a la arquitectura, tres a las nuevas tecnologías, una a la ingeniería y ocho desarrollan otras actividades.

El Consistorio ha recordado que pueden acceder a estos espacios proyectos vinculados a la economía creativa, especialmente en ámbitos como las nuevas tecnologías, la informática, los videojuegos, las telecomunicaciones, la robótica, la investigación y el desarrollo, así como actividades relacionadas con la comunicación, el marketing, la publicidad, la edición, los audiovisuales, la fotografía, el diseño, la gestión cultural, la arquitectura y el capital intelectual.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos y presidenta de PalmaActiva, Lupe Ferrer, ha destacado que los locales y despachos del centro han mantenido el 100 por 100 de ocupación durante 14 años consecutivos, un dato que, a su juicio, demuestra la utilidad de este recurso para impulsar nuevos proyectos empresariales.

En esta línea, ha animado a las personas emprendedoras a presentar su solicitud para instalarse en el Centro de Empresas, al señalar que la lista de espera se ordena por puntuación y que, gracias a la rotación natural de las empresas, los plazos de acceso suelen ser reducidos.

Asimismo, Ferrer ha señalado que el espacio de coworking registra actualmente una ocupación del 70 por ciento y todavía dispone de plazas libres. Además, ha recordado que este año se ha ampliado de dos a cinco años el periodo máximo de estancia, con el objetivo de ofrecer una mayor estabilidad a las personas emprendedoras y a sus proyectos.