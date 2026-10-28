Un total de 42 usuarios de entidades sociales y servicios de empleo conocen la lonja de pescado de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 de usuarios de entidades sociales y servicios de empleo han visitado este miércoles la lonja de pescado de Palma, en una actividad organizada por el Museo Marítimo de Mallorca para dar a conocer el patrimonio pesquero de la ciudad.

El Consell de Mallorca ha explicado este miércoles en un comunicado que las entidades que han participado han sido la Fundación Esment, el Servicio de Empleo Weyler, la Fundación Aspas y el Servicio de Empleo Palma Comunitaria.

Con esta actividad, el Museo Marítimo se acerca al muelle pesquero y a la lonja para mostrar la evolución de este espacio urbano y "reivindicar la importancia que ha tenido, y sigue teniendo, en la tradición pesquera de la ciudad".

La actividad, de dos horas de duración, se ha iniciado en la zona de subasta de la lonja de pescado de Palma, donde su presidente, Pedro Mercant, ha introducido la visita con la proyección de un documental.

A continuación, los participantes han recorrido el muelle para conocer las embarcaciones que operan en él, guiados por el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, quien ha explicado las distintas artes de pesca.

Los grupos han observado de cerca el sistema de subasta y comercialización del pescado, y se han familiarizado con el vocabulario tradicional del mundo de la pesca. La visita también ha permitido descubrir el patrimonio marítimo de Mallorca y la historia del muelle pesquero, acercarse a las vidas ligadas a la cultura marinera y reflexionar sobre la pesca sostenible.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha afirmado que "es una satisfacción que personas de diferentes entidades hayan podido vivir de cerca una actividad que ha marcado la vida de Palma y de Mallorca durante siglos".