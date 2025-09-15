Un total de 46 personas son rescatadas a 13 millas al sur de Cabrera

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 personas han tenido que ser rescatadas este lunes a 13 millas al sur de la isla de Cabrera tras llegar en patera, según ha informado Delegación de Gobierno.

En concreto, a las 00.10 horas se rescató a 22 personas de origen subsahariano, hora a la que también fueron rescatadas otras 24 de origen magrebí, todas ellas a 13 millas al sur de Cabrera.

En el suceso intervino el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), Guardia Civil del Puesto de Felanitx y Salvamento Marítimo