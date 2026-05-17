Un total de 466 aspirantes se presentan al examen para ser conductor de la EMT Palma

Archivo - Un autobús de la Línea 4 de EMT - EMT - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 466 aspirantes se han presentado este domingo al examen del proceso selectivo de conductores de la EMT Palma, que ofrece 250 plazas.

La prueba se ha celebrado en el edificio Melchor Gaspar de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

De un total de 250 plazas, 80 tendrán carácter fijo a tiempo completo anual, 70 serán de carácter fijo discontinuo con nueve meses de actividad, y las 100 restantes conformarán una bolsa de trabajo de personal fijo discontinuo que se activará según las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Del total de personas admitidas, 358 concurren por el turno general, 101 por el turno reservado para mujeres -de acuerdo con la reserva del 25 por ciento prevista en las bases- y un 5 por ciento por el turno reservado a personas con discapacidad.

Asimismo, está previsto que el proceso selectivo finalice antes del próximo 25 de mayo, con la publicación de los listados definitivos.

El Ayuntamiento ha enmarcado la convocatoria en el objetivo de la EMT Palma de continuar mejorando el servicio y la disponibilidad de la flota, con el fin de garantizar un transporte público "eficiente y de calidad", así como de dar respuesta a la llegada de nuevos autobuses y al refuerzo de frecuencias durante 2026.