Un total de 575 funcionarios del Consell toman posesión tras superar el proceso de estabilización

Un total de 575 funcionarios del Consell toman posesión este martes tras superar el proceso de estabilización. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 575 nuevos empleados públicos del Consell de Mallorca han tomado posesión este martes de su plaza fija tras superar el proceso de estabilización.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, los nuevos funcionarios de carrera y el nuevo personal laboral han superado el procedimiento de concurso de méritos o el de concurso-oposición para obtener una plaza definitiva como empleados públicos del cuerpo de la administración general y especial.

En concreto, 179 personas han tomado posesión de una plaza en el Consell, 356 lo han hecho en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 22 en el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) y 18 en la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), en puestos que corresponden a la administración general y especial y a los subgrupos A1, A2, B, C1, C2 y AP.

Entre las nuevas personas hay técnicos economistas, arqueólogos, biólogos, de patrimonio, filólogos, en comunicación y de emergencias, así como delineantes, coordinadores de servicios, personal de servicios, auxiliares facultativos, maestros de oficios, oficiales y peones, entre otros.

De esta forma, el número de empleados públicos que han ascendido a una plaza fija desde diciembre de 2023 aumenta hasta los 1.331. Además, a través de la EMAP, se ha estabilizado a 29 entidades locales, sus organismos autónomos y empresas públicas municipales.

Desde el 1 de febrero de este año tomaron posesión los primeros 35 funcionarios del proceso de estabilización; el 8 de abril consiguieron la plaza 152 trabajadores; el 12 de julio, 148 más; el 23 de septiembre, 64; y el 10 de marzo fue la última remesa de incorporaciones hasta hoy, con 357 plazas cubiertas.

La finalidad del proceso de estabilización es disminuir la temporalidad en la Administración, ya que la normativa estatal establece que la tasa se tiene que reducir hasta el ocho por ciento y, antes de la convocatoria, en el Consell se situaba en el 80 por ciento.