Un total de 60 voluntarios participarán este sábado en el dispositivo de seguridad por la Marxa des Güell a Lluc

Archivo - Dispositivo de emergencia en Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de la 52ª Marxa des Güell a Lluc, que se celebrará la noche del al domingo, movilizará a 60 voluntarios de Protección Civil para prestar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los servicios sanitarios.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, el operativo se coordinará desde el Centro de Coordinación del Voluntariado de Protección Civil (Cecorv), ubicado en el santuario de Lluc, que permanecerá operativo durante toda la marcha.

El centro estará integrado por un coordinador del dispositivo, un agente de la Unidad Operativa de Emergencias de la Dirección General de Emergencias e Interior (DGEI), un voluntario de Protección Civil encargado del registro de incidencias, un representante de la empresa responsable de la asistencia sanitaria y un representante de la organización de la marcha.

Los voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Alaró (5), Algaida (1), Alcúdia (4), Binissalem (6), Calvià (5), Escorca (2), Lloseta (5), Marratxí (12), Inca (4) y Palma (12) prestarán apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Locales y los servicios sanitarios.

Entre las funciones que llevarán a cabo figuran la vigilancia de los puntos de paso, el control de los cortes de caminos y carreteras, la asistencia a los participantes y la comunicación en tiempo real de cualquier incidencia al Centro de Coordinación mediante la red de comunicaciones de radio digital móvil para emergencias.

El Govern ha difundido una serie de recomendaciones para participar con seguridad en la marcha, entre ellas utilizar calzado deportivo adecuado, vestir ropa ligera y transpirable, aplicarse vaselina en los pies antes de la salida, hidratarse de forma regular durante el recorrido y llevar agua y alimentos que aporten energía.