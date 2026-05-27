Un total de 80 enfermeras ha abandonado Baleares entre enero y mayo, según Satse

Archivo - Paciente, médico, enfermero, enfermera, sanidad, - JCCM - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Satse ha asegurado este miércoles que 80 enfermeras han abandonado Baleares entre el 1 de enero y el pasado 15 de mayo, según los datos de movilidad profesional recopilados por el sindicato.

En un comunicado Satse ha denunciado públicamente que Baleares sigue perdiendo enfermeras por la dificultad para acceder a una vivienda, el elevado coste de la vida y unas condiciones laborales que no resultan suficientemente atractivas para retener a las profesionales.

"Estamos perdiendo enfermeras a un ritmo que no podemos permitirnos. Cada vez son más las profesionales que deciden continuar su carrera fuera de Baleares porque encuentran mejores oportunidades y una mayor calidad de vida", ha declarado el secretario general del sindicato en las Islas, Jorge Tera.

Por todo ello, el sindicato ha vuelto a pedir la implantación de un plus de difícil cobertura para Mallorca con el objetivo de atraer y fidelizar profesionales sanitarios. Como parte de esta campaña, Satse entregó más de 3.000 firmas al IbSalut para exigir medidas urgentes que compensen el coste de vida y asegura que tiene pensado intensificar la campaña de cara a otoño si no se obtiene respuesta y compromiso de actuación inmediata por parte de la Conselleria.

Satse ha remarcado que su preocupación coincide con los últimos estudios impulsados por el Ministerio de Sanidad, que concluye que España necesita alrededor de 100.000 profesionales más para alcanzar la ratio media de la Unión Europea.

Además, casi el 40% de las enfermeras manifiesta intención de abandonar la profesión en la próxima década. En el caso de Baleares, dicen, la situación es "especialmente preocupante" ya que se necesitan alrededor de 3.000 enfermeras más para acercarse a los estándares europeos.

"Cuando las administraciones no toman medidas para fidelizar a las enfermeras, ocurre exactamente lo que estamos viendo: las profesionales se marchan y cada vez resulta más difícil cubrir las vacantes, no es suficiente con formar enfermeras, hay que ofrecer condiciones que permitan retenerlas", ha declarado Tera que añade que las que salen de las facultades de las Islas "no son suficientes para cubrir las bajas, jubilaciones y profesionales que se marchan".

Satse ha subrayado que prevé un verano especialmente complicado para los centros sanitarios de Baleares. Según ha explicado Tera, la llegada de miles de visitantes coincidirá con unas plantillas ya tensionadas y con dificultades para cubrir vacaciones y sustituciones.

"Nos enfrentamos a meses muy difíciles. Habrá servicios funcionando con menos personal del necesario y muchas enfermeras tendrán que asumir una carga asistencial aún mayor para mantener la atención. No se puede seguir sosteniendo el sistema sanitario a costa del sobresfuerzo permanente de las profesionales", ha indicado antes de pedir medidas urgentes para atraer y retener enfermeras, mejorar las condiciones laborales y facilitar el acceso a la vivienda.