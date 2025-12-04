Un trabajador, herido en un accidente en una obra en Ibiza

Archivo - Trabajadores de obra. - PERAWIT BOONCHU/UGT-A - Archivo

IBIZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años, senegalés de nacionalidad, ha resultado herido en un accidente laboral en Ibiza.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, ha sido trasladado por el SAMU 061 con policontusiones al Hospital de Can Misses.

Está estable dentro de la gravedad y en este momento está en observación en el Servicio de Urgencias.

El accidente ha tenido lugar este jueves en una obra, en una urbanización de Santa Eulària.