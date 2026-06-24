El trabajador de una tienda le ofrece una cerveza a un policía de paisano fuera del horario permitido y acaba denunciado

Denuncian al trabajador de un establecimiento de Palma por vender alcohol fuera del horario permitido - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado al trabajador de un establecimiento por supuestamente vender alcohol fuera del horario permitido.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron sobre las 23.15 horas del pasado sábado en la calle Cartago, en la Playa de Palma.

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia para prevenir los excesos en las zonas más turísticas de la ciudad, donde la venta de alcohol está prohibida entre las 21.30 y las 08.00 horas.

Durante el dispositivo, un agente de paisano de la Patrulla Verde fue abordado por el trabajador de un local de 'souvenirs', quien le ofreció de forma directa la venta de cerveza o alcohol.

El policía aceptó el ofrecimiento para comprobar la infracción. Acto seguido, el empleado ordenó a un compañero que fuera a buscar la bebida a un local anexo cerrado.

Al entregarle la lata, el agente se identificó como policía local e informó al trabajador de la prohibición. Al requerirle la documentación personal y de la actividad, el empleado se negó a colaborar.

De repente, le quitó la lata de cerveza de las manos al agente de paisano, huyó a la carrera y se perdió por un callejón cercano. Sin embargo, el policía ya había fotografiado la prueba con su teléfono móvil antes de la huida.

El agente ordenó al segundo trabajador que llamara a su compañero, quien regresó al local pasados cinco minutos sin la lata de cerveza, manteniendo su negativa a identificarse.

Ante esta actitud, se solicitó la colaboración de agentes uniformados, quienes consiguieron que el trabajador, un hombre de 64 años y nacionalidad india, aportara la documentación requerida.

Además, los agentes le obligaron a ir a buscar la lata que había tirado, siendo localizada en el torrente dels Jueus. La Policía Local levantó dos actas contra el establecimiento, una por la venta de alcohol en horario prohibido y otra por obstruir la labor inspectora.