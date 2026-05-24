Los trabajadores de atención a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma van a la huelga

Archivo - Imágen de una de las estancias del aeropuerto de Palma. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga parcial de los trabajadores del servicio de atención a personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma, con la que protestarán por la grave situación laboral de la plantilla y la falta de soluciones por parte de la empresa Adelte, arrancará este lunes.

Los paros tendrán lugar entre las 12.00 y las 15.00 horas y las 18.00 y las 21.00 horas, según ha informado el comité de empresa en comunicado.

Se mantendrán de manera indefinida y toda la semana en distintos horarios. Los martes será de 05.00 a 07.00 horas, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas; los miércoles de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas; los jueves de 05.00 a 07.00, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas; los viernes de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas; los sábados durante todo el día; y los domingos de 12.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.59 horas.

Los trabajadores han denunciado públicamente que la empresa incumple sus acuerdos desde hace meses en un clima de "improvisación constante" y una organización del trabajo basada en "la presión diaria" sobre la plantilla.

También han recriminado que hay decenas de trabajadores con contratos parciales que continúan realizando ampliaciones de jornada prácticamente a diario, muchas veces avisadas con pocas horas de antelación o incluso el mismo día, llegando en muchos casos a superar ampliamente los porcentajes de jornada recogidos en sus contratos.

Según datos manejados por el comité de empresa, durante el pasado año se realizaron más de 9.000 horas de ampliación de jornada de manera improvisada y con avisos de última hora. Solo durante el mes de abril de este año se habrían realizado más de 1.800 horas bajo este mismo sistema.

A esta cuestión se le suma la falta de negociación de un protocolo de desconexión digital, problemas en materia de prevención y seguridad laboral y la ausencia de estudios específicos sobre estrés laboral, carga de trabajo en puntos conflictivos del aeropuerto y dificultades para mantener una organización mínima de descansos, vacaciones y conciliación familiar.

El comité y la empresa se reunieron el pasado jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para tratar de desencallar la situación de conflicto labora, pero no llegaron a ningún punto de entendimiento.

La representación legal de los trabajadores acusó a la Adelte de negarse a afrontar las principales problemáticas laborales y organizativas que afectan diariamente a la plantilla.

No accedieron a poner solución a las ampliaciones "constantes" de las jornadas de trabajo, a la "improvisación", a la falta de estabilidad, al "abuso" de los contratos parciales, a garantizar el derecho a la desconexión digital o a frenar el "deterioro continuo" de las condiciones laborales.

El comité también denunció públicamente que los representantes de la empresa se refirieron a los trabajadores que fueron a apoyar las reivindicaciones de la plantilla como un "show divertido".