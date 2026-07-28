Los trabajadores de Baleària en las Pitiusas irán la huelga tras rechazar la última propuesta de la empresa

Asamblea de los trabajadores de Baleària. - CETP

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Baleària de Eivissa y Fomentera han rechazado mayoritariamente la última propuesta presentada por la empresa en la negociación del convenio de empresa, por lo que próximamente irán a la huelga.

Tras casi dos años de negociación, los trabajadores han considerado que Baleària sigue sin ofrecer "avances reales" en materias esenciales como salarios, jornada, descansos, conciliación y promoción profesional, según ha explicado la Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP) en un comunicado.

Además, han censurado que persisten "ambigüedades e incertidumbres" sobre el contenido del acuerdo, especialmente en lo relativo a la organización del trabajo, las funciones, la movilidad funcional y determinados complementos salariales.

Los representantes de los trabajadores han solicitado reiteradamanete aclarar estos puntos "sin obtener una respuesta satisfactoria" por parte de la empresa.

En ese sentido, han remitido varias propuestas y alternativas completas para intentar alcanzar un acuerdo "equilibrado" pero han reprochado que todas ellas han sido declinadas o rechazadas por la empresa "sin que se haya producido un avance real en la negociación".

Igualmente, la plantilla ha calificado de "especialmente grave" que la propuesta empresarial suponga la "pérdida o absorción" de conceptos salariales consolidados en favor de complementos variables, introduzca una "polivalencia generalizada "para la práctica totalidad de la plantilla y establezca una movilidad funcional "excesivamente abierta" y "sin garantías suficientes" para los trabajadores.

Las asambleas celebradas a principios de julio en Formentera y posteriormente en Eivissa concluyeron con un "respaldo claro" a la adopción de medidas de presión. En ambos centros, la plantilla se ha mostrado favorable a la convocatoria de huelga conjunta si la empresa no desbloquea de manera inmediata la negociación.

Por eso, la posición de los trabajadores es que no se aceptarán más retrasos, más "pérdida de derechos", ni propuestas que "empeoren las condiciones actualmente consolidadas". Después de casi dos años de negociación, la plantilla ha exigido "soluciones reales, garantías claras y respeto a sus condiciones laborales".