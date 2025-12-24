Trabajadores de Click&Rent en Palma e Ibiza denuncian salarios por debajo del SMI y no descartan ir a la huelga

Trabajadores de Click&Rent se manifiestan en Palma por la política salarial de la empresa. - UGT

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una treintena de trabajadores de la empresa de alquiler de coches Click&Rent se han concentrado este miércoles frente a las sedes en Palma e Ibiza para denunciar públicamente que las nóminas de algunos de ellos no llegan siquiera al salario mínimo interprofesional (SMI).

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José Manuel Peces, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que los empleados de la compañía "han estallado" y que no descartan ir a la huelga.

Las concentraciones han tenido lugar a las 10.10 horas de este miércoles frente a las sedes de Click&Rent en Palma e Ibiza y han sido secundadas por una treintena de empleados.

El sindicalista ha asegurado que la empresa ha "amedrentado" e impedido que muchos de ellos secundaran la movilización, lo que ha impedido que la participación haya sido "floja".

"Este es el primer paso para ver si tienen a bien a negociar, en UGT somos dialogantes. Y si no, el segundo paso va a ser convocar una asamblea para decidir si vamos a la huelga", ha expuesto.

Aunque ha reconocido que la huelga "no tendría mucho impacto" al tratarse de los meses de invierno, en los que hay menor actividad en los 'rent a car'. "Pero es una manera de intentar persuadir a la empresa. Se puede hacer en verano también", ha afirmado.

La empresa, ha lamentado, no tiene intención de sentarse a negociar con el asesor de UGT, a quien ha impuesto un "veto".

SUELDOS POR DEBAJO DEL SMI

Las reivindicaciones de los trabajadores de la compañía de alquiler de coches pasan principalmente por la política salarial, dado que los empleados en la escala más baja del convenio colectivo perciben menos del SMI.

La empresa es consciente de ello, ha apuntado el sindicalista, pero en vez de subir los sueldos y evitar incurrir en una ilegalidad, da a estos trabajadores unos extras con los que sí que llegan al salario mínimo.

Además, ha criticado, Click&Rent se niega a pagar las variables durante los periodos de vacaciones pese a la jurisprudencia existente al respecto y rechaza reconocer la categoría correspondiente a los chóferes. "Esta empresa va por libre", ha sentenciado Peces.