Trabajadores de la residencia DomusVi de Palma se movilizarán ante el fracaso de las negociaciones

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la residencia DomusVi de Palma ha anunciado el inicio inminente de un calendario de movilizaciones tras el fracaso de las negociaciones con la dirección del centro para la mejora de las retribuciones y las condiciones de trabajo.

Las protestas llegan tras las reuniones mantenidas con la dirección de la residencia, en las que los representantes de los trabajadores rechazaron "rotundamente" una propuesta inicial de la empresa por considerarla "del todo insuficiente" ante la "grave falta de personal" y la "extrema sobrecarga de trabajo que sufre el centro".

En un comunicado, el comité, compuesto por CCOO, UGT y Frente de Obreros en Lucha (FOL); ha indicado que presentó una alternativa "unitaria e igualitaria" dirigida a beneficiar de forma "justa" durante los meses de agosto y septiembre a todos los colectivos del centro, entre los que se incluía el personal de limpieza, recepción, cafetería, fisioterapia, diplomados y auxiliares.

Así, han criticado que la respuesta final de la dirección haya sido "rechazar rotundamente" la propuesta igualitaria y mantener que el plus sea de uso exclusivo para las auxiliares.

"No se puede aceptar que se pretenda dividir a la plantilla y discriminar a decenas de profesionales que sostienen de igual manera la atención diaria del centro", han resaltado.

Ante lo que han denominado como una "postura inflexible" de la dirección, el comité de empresa ha manifestado su "rechazo absoluto" a la marginación del resto de departamentos y ha exigido que la mejora salarial sea extensible a toda la plantilla sin distinción de categoría.

De este modo, han planteado organizar concentraciones a las puertas de la residencia DomusVi de Palma, iniciar una campaña para dar a conocer la situación del centro y la convocatoria de paros laborales.

El comité ha recordado que el derecho a la manifestación, la protesta y la huelga son derechos fundamentales "constitucionalmente protegidos", por lo que han advertido de que cualquier intento de "represalia o sanción" por parte de la empresa contra los trabajadores que participen en las movilizaciones "será llevado de inmediato ante las autoridades laborales competentes".

Los representantes del personal han hecho un llamamiento a la unidad y al apoyo masivo de toda la plantilla para frenar esta "discriminación laboral" y alcanzar un acuerdo "justo" para la totalidad de la residencia.