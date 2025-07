Trabajadores del sector aéreo se concentran en el aeropuerto de Palma y lamentan el "silencio" ante sus reivindicaciones

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector aéreo se han concentrado este viernes en el aeropuerto de Palma para reclamar medidas que subsanen la precariedad laboral que padecen y han lamentado el "silencio" del Govern y Aena ante sus reivindicaciones.

En la protesta han participado entre 60 y 70 representantes sindicales de UGT, con representación de todas las áreas del aeropuerto y todas las compañías que operan en Son Sant Joan.

El responsable del Sector Aéreo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares, José Antonio Negreira, ha valorado positivamente la movilización, que ha tenido lugar entre las 08.00 y las 12.00 horas.

Más aún, ha señalado, teniendo en cuenta que ha sido convocada en viernes y que el mal tiempo ha obligado a algunos trabajadores a tener que seguir en sus puestos durante la concentración.

Ahora, ha explicado, esperarán "dos o tres días laborables" a la espera de una respuesta por parte del Govern y de Aena, que ha lamentado que hasta el momento se hayan mantenido en "silencio" ante sus reivindicaciones.

"Ni uno ni otro han dado señales de vida", ha reprochado Negreira, quien ha subrayado que la intención de los trabajadores es encontrar una salida a su situación y no tener que convocar nuevas protestas. "La intención es no seguir, pero la gente no puede vivir con dos trabajados y con esta precariedad", ha dicho.

LAS REIVINDICACIONES

Entre las reivindicaciones de UGT está la creación de una mesa tripartita de diálogo, integrada por Aena, el Govern y los representantes de los trabajadores, para buscar soluciones consensuadas y estables a los "atropellos" que sufren las plantillas.

El sindicato ha lamentado que las empresas que operan en Son Sant Joan no respeten los derechos laborales al organizar turnos de trabajo "inhumanos" que impiden la conciliación o promuevan contratos base de menos de 30 horas "a la vez que imponen innumerables horas extras sin ningún control".

Los trabajadores del sector aéreo representados por la citada organización sindical han reclamado a las empresas que programen y acuerden los periodos de vacaciones y realicen los cálculos adecuados sobre las progresiones de nivel profesional.

También han pedido la contratación de personal cualificado para las tareas de conducción y supervisión con el objetivo de evitar la sobrecarga laboral de los demás profesionales, así como vehículos y material de trabajo que eviten la exposición a las altas temperaturas.

Otras de las demandas de los trabajadores giran en torno a contra con uniformes que no "deterioren su dignidad e imagen" y que se incluyan chubasqueros para protegerse de las lluvias.

Si Aena no atiende sus demandas, ha advertido el sindicato, elevarán "el tono de la movilización" y realizarán actuaciones encaminadas a "paralizar" Son Sant Joan. "Si no nos escuchan... ¡Habrá huelga en el aeropuerto!", ha señalado el sindicato en un vídeo publicado en sus redes sociales.