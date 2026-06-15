Los trabajadores del transporte sanitario suspenden los paros para esta semana tras un acercamiento con Gsaib

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PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) ha suspendido los paros previstos para este martes y jueves tras un acercamiento con la propia empresa en una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Según ha informado el Comité de Huelga en un comunicado, las partes han cerrado diferentes acuerdos sobre reclamaciones de nómina, como la regularización del concepto de trienios y atrasos pendientes, y han calendarizado su abono.

También han alcanzado un acuerdo en el concepto dietas para el personal que realiza turnos de 12 horas, que asciende en atrasos generados desde el pasado enero, de unos 450.000 euros, mas un adelanto de 150 euros por trabajador mientras se regulariza el concepto en nómina de forma ordinaria, ascendiendo la cuantía a 525.000 euros aproximadamente.

En el transcurso de esta semana, se han establecido diferentes fechas de reuniones entre el Comité de Huelga y la empresa Gsaib para intentar desencallar diferentes aspectos derivados de la relación puestos de trabajo, así como sus complementos aparejados.

Según ha señalado el Comité de Huelga, este acercamiento y el cierre de varios acuerdos han posibilitado la desconvocatoria de las dos primeras jornadas de paros convocadas. Así, se han dado una semana para negociar los puntos restantes.

En concreto, los trabajadores piden adaptar previa negociación y acuerdo toda la plantilla a la disposición adicional 15, negociar la relación de puestos de trabajo y no absorber de la masa salarial el complemento de insularidad.

Igualmente, el Comité de Huelga ha convocado una concentración el próximo 23 de junio, un día antes de la jornada de paros prevista, ante la "insuficiente e ineficaz" propuesta de Función Pública, y otra protesta frente al Parlament el día 29 de junio, coincidiendo con el primer día de huelga indefinida.

También ha cargado contra Función Pública y el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut), criticando que ninguna delegación se ha presentado a la reunión de este lunes, aunque fueron "citados en tiempo y forma".

"No basta con entender y comprender la problemática", han reivindicado desde el Comité de Huelga, para después reclamar al Govern que "demuestre con hechos la voluntad de solucionar los problemas de verdad".

Asimismo, las partes se volverán a reunir en el Tamib el próximo 22 de junio a las 13.00 horas.