Los trabajos de pavimentación de la avenida Joan Miró de Palma comenzarán el próximo lunes - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emaya tiene previsto iniciar el próximo lunes los trabajos de pavimentación de la avenida Joan Miró de Palma.

La actuación, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, permitirá restituir el firme una vez ejecutadas las obras de renovación de las redes de agua potable y saneamiento.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la calle Saridakis y el acceso a la autovía Ma-1, en dirección a Palma, y está previsto que finalicen el viernes 20 de noviembre.

La pavimentación se integra dentro del proyecto de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona comprendida entre la rotonda de Portopí y la avenida Joan Miró. La inversión total prevista para esta actuación asciende a 705.029 euros.

Por otro lado, la empresa municipal inició el pasado lunes los trabajos de pavimentación de diversas calles de Santa Catalina, correspondientes a la fase final de las obras de renovación de las redes de agua potable y saneamiento.

Las actuaciones comprenden las calles Aníbal, Pursiana, Caro y Murillo, en los tramos comprendidos entre la avenida Argentina y la calle Pou, y está previsto que finalicen el próximo sábado. La inversión total asignada a estas obras asciende a 1,23 millones de euros.