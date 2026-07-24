Las tradicionales audiencias de verano del Rey con las autoridades de Baleares, en imágenes

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España).- Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este viernes a las autoridades de Baleares en las tradicionales audiencias de verano, que este año han tenido lugar en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

La primera en departir con el monarca ha sido la presidenta del Govern, Marga Prohens. Después ha sido el turno del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Se trata del primer acto público el Rey durante su estancia estival en Mallorca, que está previsto que siga la semana que viene a falta de confirmación oficial por parte de Casa Real.

Estas son las mejores imágenes de captadas por el fotógrafo de Europa Press J. Fernández Ortega: