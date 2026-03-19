Trasmed reconoce subidas de un 15% en los precios de los fletes para los transportistas por la guerra en Irán

Reunión de representantes del Govern con las navieras para analizar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Medio.- EUROPA PRESS

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trasmed ha indicado que los precios de los fletes para los transportistas que se embarcan entre la península y Baleares ya habrían subido alrededor de un 15% desde el inicio de la guerra en Irán y Oriente Próximo.

Así lo ha admitido el director de Relaciones Institucionales de Transmed, Miguel Pardo, antes de asistir a una reunión este jueves con el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, junto con otros representantes de las navieras Balearia, GNV y Transmapi.

El directivo de la naviera no ha podido vaticinar qué sucederá con los precios en las próximas fechas porque "la volatilidad es máxima". "Probablemente, con las noticias del mercado a día de hoy, el precio de los combustibles se moverá arriba y abajo durante una buena temporada", ha alegado.

Pardo ha señalado que las navieras, al igual que el resto de la sociedad, tienen una "incertidumbre absoluta", dado que el combustible está subiendo y ya "ha doblado el precio que tenía antes del conflicto".

De esta manera, ha admitido que se ha transmitido una parte de este incremento a los transportistas pero no a los pasajeros, aunque no sabe qué sucederá si la guerra continua. Por tanto, ha recalcado que espera que tras la reunión de este jueves y la que se mantenga con el Gobierno central en Madrid este viernes, se aplique alguna medida que permita "aliviar este golpe".

"Al final, el combustible que viene del Golfo Pérsico es fundamental para que se mueva toda la industria y en especial el transporte marítimo", ha subrayado.

Preguntado por si estos precios para los pasajeros se mantendrán estables esta Semana Santa y en un futuro, ha sostenido que "nadie tiene reservas infinitas" y "menos a bajo precio", por lo que ha estimado que quien las tenga, "aprovechará para sacarlas al mercado a un precio mayor".