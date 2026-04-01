El transporte sanitario convoca nuevas movilizaciones para reclamar el pago de los atrasos y las subidas salariales

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PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El personal de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) ha convocado nuevas movilizaciones para reclamar el pago de los atrasos salariales reconocidos por una sentencia judicial y las subidas salariales aprobadas por el Govern para el personal del sector público instrumental.

El sindicato USO, en un comunicado, ha detallado que quedan por abonar los incrementos salariales correspondientes al 2% del año 2020, el 0,9% de 2021, el 3,5% de 2022, el 3,5% de 2023, el 2,5% de 2024 y el 2,5% de 2025.

Además, ha señalado, muchas de estas subidas se han aplicado de forma incorrecta y, por lo tanto, se han generado diferencias salariales que tampoco han sido abonadas.

A esto se suma, ha añadido la organización sindical, que las nóminas no han sido actualizadas en 2026 y que tampoco se ha aplicado el incremento del 33% de la insularidad que fue pactado.

Por todo ello, los trabajadores de la empresa han anunciado que iniciarán movilizaciones durante este mes de abril para reclamar el pago de los atrasos, la actualización de las nóminas y la aplicación de los acuerdos firmados.

El personal de Gsaib ya se movilizó el pasado verano, cuando decidió no realizar las funciones que no le correspondieran o las horas extra necesarias y provocó la cancelación de numerosos servicios en el transporte sanitario.