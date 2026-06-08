El transporte sanitario mantiene la huelga indefinida a partir del día 29 y cuatro paros previos en junio

Archivo - Vehículos de GSAIB. - CAIB - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del transporte sanitario del IBSalut han anunciado que mantienen las cuatro jornadas de paros durante el mes de junio -los días 16, 19, 24 y 26- y la huelga indefinida a partir del 29 de junio.

Así lo ha anunciado el Comité Intercentros de GSAIB, compuesto por los sindicatos FS-TES, USAE, CCOO, CGT, CSIF y UGT, tras una reunión mantenida este lunes en la Dirección General de Función Pública, y en la que no se han producido avances en la negociación.

Según han añadido, Función Pública ha vuelto a trasladar que la única alternativa a la adaptación de salarios es la absorción de masa salarial para reconvertirla en un concepto compensatorio como es el complemento de insularidad.

"Continuamos con la convocatoria de huelga prevista y mostramos nuestra oposición rotunda que a través de una absorción de masa salarial para reconvertirla en un concepto indemnizatorio como pretenden realizar, terminemos perdiendo poder adquisitivo", ha afirmado el responsable del Transporte Sanitario de UGT, Javier Marín

En una reunión con la gerencia, por otra parte, se han abordado algunas cuestiones en las que, a pesar de haber acercamientos, no se han producido acuerdos, como el impago de sentencias y acuerdos judiciales y el reconocimiento del abono del concepto de dietas con carácter retroactivo a enero de 2026.

Los motivos que alegan los trabajadores para esta convocatoria es que llevan sin adaptarse a la norma ocho años, incumpliendo lo estipulado en la propia ley y su disposición adicional 15, que no se ha negociado la Relación de puestos de trabajo y sus complementos retributivos y que la empresa GSAIB pretende absorber masa salarial de los trabajadores y reconvertirla en un concepto indemnizatorio como es el complemento de insularidad.

Además, alegan impago de GSAIB de sentencias y acuerdos judiciales acordados por el Govern generando múltiples deudas a los trabajadores, así como reclamaciones de nómina pendiente de abono. También piden el reconocimiento del abono del concepto de dietas con carácter retroactivo a 1 de enero de 2026.

Los paros previstos los días 16, 19, 24 y 26 de junio 2026 se realizarán entre las 10.00 horas y las 12.00 horas y desde las 17.00 hasta las 19.00 horas, jornadas en las que también realizarán diferentes concentraciones.

Además, a partir del día 29 de junio comenzará una huelga indefinida "si no han conseguido ningún avance serio".