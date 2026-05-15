Los transportistas advierten de las situaciones de riesgo en las carreteras de la Serra de Tramuntana y piden medidas

Archivo - Carretera de la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha advertido de las dificultades de circulación y seguridad vial que afectan a los conductores profesionales en distintas carreteras de la Serra de Tramuntana.

Según ha informado la patronal en una nota de prensa, la Asociación Empresarial del Servicio Discrecional de Viajeros de Baleares, ha trasladado la preocupación del sector por determinadas situaciones en vías transitadas por ciclistas y autocares, principalmente durante los meses de mayor afluencia.

Para la FEBT, es necesario reforzar la convivencia y la seguridad vial entre todos los usuarios de estas carreteras, promoviendo una circulación "más segura, ordenada y respetuosa", especialmente en puntos de "elevada complejidad", como sa Calobra, Sóller, Lluc, Pollença o Formentor.

El presidente de la patronal, Rafael Roig, ha asegurado que los conductores profesionales han detectado maniobras y conductas que dificultan la circulación y generan situaciones de riesgo.

Por ello, la FEBT ha apostado por abrir una línea de trabajo y coordinación con las administraciones. En concreto, ha solicitado reuniones con la Jefatura Provincial de Tráfico y con el Consell de Mallorca para trasladar la situación y estudiar actuaciones orientadas a mejorar la seguridad vial, la concienciación y el cumplimiento de las normas de circulación.

La patronal ha reafirmado su voluntad de colaborar de forma "constructiva" en todas aquellas iniciativas que permitan favorecer una mejor convivencia entre los distintos usuarios de la carretera y reducir los riesgos en la Serra.