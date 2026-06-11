Trasladado a la clínica Juaneda el herido grave en el incendio en Magaluf

Fachada del edificio dónde se ha producido el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La persona que ha resultado herida grave en el incendio este jueves en un bloque de viviendas de Magaluf, en el que han muerto dos personas, ha sido trasladado a la clínica Juaneda.

Inicialmente, según ha informado el SAMU 061, el herido grave y otra persona han sido trasladadas al Hospitan Son Llàtzer y, otras dos, al Hospital Son Espases, todas ellas afectadas por inhalación de humo.

El paciente grave ha sido trasladado a la clínica Juaneda, donde permanece en la cámara hiperbárica en estado grave, debido a las dificultades para respirar que presenta a causa de la inhalación de humo.

Las otras tres personas han resultado heridas leve y ya han sido dadas de alta. Además, el SAMU 061 ha atendido 'in situ' a otras 15 personas.