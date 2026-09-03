Trasladado crítico a Son Espases tras precipitarse desde un domicilio en Fornalutx

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un paciente ha tenido que ser trasladado crítico hasta el Hospital Universitario Son Espases después de haberse precipitado en un domicilio en el municipio mallorquín de Fornalutx.

Según ha informado el SAMU061, el suceso ha tenido lugar a las 07.00 horas de este jueves cuando el paciente precisó valoración urgente y estabilización en Fornalutx por parte de una unidad de Soporte Vital Básico de SAMU061 y del equipo de helicóptero medicalizado.

Tras su estabilización y coordinación con Son Espases, la víctima fue trasladada al centro hospitalario con código politrauma grave. En la intervención han colaborado equipos de Policia Local de Fornalutx y de la Guardia Civil de Fornalutx y de Sóller.